منع الدخول إلى السعودية 10 أعوام.. قرارات صارمة بشأن الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فرض غرامة تصل إلى 20 ألف ريال سعودي. بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح.

وأوضحت الداخلية السعودية، في بيان لها، أن المخالفة تضمنت أيضا حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة. أو من يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما داخل النطاق الجغرافي.

وأشار البيان، إلى أن النطاق الجغرافي يشمل مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية. المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة. فضلا عن مراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني”.

وأضاف البيان، أن “المتسللين للحج بالسعودية سواءً من المقيمين، والمتخلفين لبلادهم، سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة 10 سنوات”.

وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا، في وقت سابق، حذّرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ “القنوات غير الرسمية”.

وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على “تأشيرة الحج” التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة. كما لفتت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة “نسك حج”. التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.

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