منع مواطني هذه الدولة من دخول منطقة شنغن لـ 10 سنوات

بعد إطلاق سلطات كوسوفو حملة السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن، حذر سفير الاتحاد الأوروبي في كوسوفو، توماش سزونيوغ. من أن مواطني البلاد قد يواجهون قيودًا كبيرة إذا لم يتبعوا القواعد وتجاوزوا الحدود المسموح بها. فترة الإقامة المسموح بها.

في مقابلة مع Kallxo Përnime، قال السفير سزونيوغ إنه بمجرد بدء تنفيذ اتفاقية الإعفاء من التأشيرة. يجب على مواطني كوسوفو التأكد من بقائهم في منطقة شنغن لمدة لا تزيد عن 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

بخلاف ذلك، في حالة عدم اتباع مواطني كوسوفو لهذه القاعدة، حذر السفير سزونيوج. من أنه قد يتم منعهم من دخول منطقة شنغن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

هناك نظام معلومات شنغن. قد يتم منعك رسميًا من دخول منطقة شنغن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وشدد على أنه إذا بقي شخص ما في المنطقة لأكثر من 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. فهذا يعني في الأساس أنه يقيم بشكل غير قانوني، محذرًا من الإجراءات.

وأشار كذلك إلى أن تحرير التأشيرة مرتبط بالسفر إلى دول شنغن لأغراض السياحة. مشددًا على أن صفقة تحرير التأشيرة لا تسمح لأحد بالعمل أو الدراسة في منطقة شنغن.

وأوضح السفير زونيوج أيضًا أنه بصرف النظر عن إمكانية منع بعض الأفراد من دخول منطقة شنغن. إذا تبين أن العديد من الأشخاص لا يتبعون القواعد، فقد يتم تعليق قرار تحرير التأشيرة تمامًا.

ولتذكير مواطني كوسوفو بهذه القيود، اقترح السفير سزونيوغ أن يكون الجميع على دراية بالقواعد. لأنها لن تضر أنفسهم فحسب، بل تضر البلاد ككل.

لديك احتمال أنه إذا انتهك العديد من الأشخاص القواعد، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق عام. ولكن مرة أخرى، هناك بعض الأشياء التي يجب على الناس أن يدركوها. ويتعين عليهم توخي الحذر بشأنها لأنها قد لا تضر أنفسهم فحسب، بل أيضًا كوسوفو ككل.