منفذ اعتداء نيو أورليانز زرع قنبلتين في موقع الهجوم

قام أحد المشبوهين في تفجير مدينة نيو أورليانز الأمريكية، بزرع قنبلتين في موقع الهجوم لكنهما لم تنفجرا. حسبما أفادت به “نيويورك تايمز” نقلا عن FBI.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن لقطات تم الحصول عليها من المنزل، أن المشتبه فيه بهجوم نيو أورلينز. شمس الدين جبار 42 عاما، قام بتجهيز “ورشة” في منزله لصنع القنابل.

وكتبت الصحيفة أن “الرجل الذي قاد شاحنة صغيرة عبر شارع مزدحم في نيو أورليانز في وقت مبكر من بداية العام الجديد. خطط لاستخدام جهاز إرسال لتفجير عبوتين ناسفتين زرعهما بالقرب من مكان الهجوم”.

وحتى اللحظة لم يتم تحديد ما إذا كانت التفجيرات لم تحدث لأن جبار نفسه لم يقم بتنشيط جهاز الإرسال، أو لأن الجهاز كان معيبا.

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