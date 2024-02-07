منها الجزائر.. هذا ترتيب أعلى الدول إستخداما لفيسبوك

تتصدر الهند، دول العالم من حيث عدد مستخدمي موقع فيسبوك، بما يقارب 315 مليون مستخدم في الهند وحدها، مما يجعلها الدولة الرائدة من حيث حجم جمهور الفيسبوك.

ولوضع هذا في السياق، إذا كان جمهور فيسبوك في الهند دولة، فسوف تحتل المرتبة الثالثة من حيث أكبر عدد من السكان في جميع أنحاء العالم.

وبصرف النظر عن الهند، هناك العديد من الأسواق الأخرى التي تضم كل منها أكثر من 100 مليون مستخدم للفيسبوك. منها: الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل مع 175 مليونًا و119 مليونًا، و109 ملايين مستخدم للفيسبوك على التوالي.

وتأتي الجزائر في المركز العشرين عالميا من حيث عدد مستخدمي فايسبوك، بأكثر من 20 مليون مستخدم. بينما تأتى مصر فى المركز التاسع بأكثر من 53 مليون مستخدم.

وتمتلك شركة Meta، التي كانت تسمى سابقًا Facebook، أربعة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم. وهي WhatsApp وFacebook Messenger وFacebook وInstagram.