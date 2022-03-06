الرقم السري :

136575

من تزرع الأمال في حياة كمال؟

كمال من العاصمة أول إعلان لنا في هذا الفضاء، رجل يشغل منصب إطار في شركة وطنية. يبلغ من العمر 52 سنة مطلق بدون أولاد، يملك مسكنا خاصا. يبحث كمال عن زوجة صالحة ليعيش معها حياة هنية من العاصمة وضواحيها يتراوح سنها مابين 40 و48 سنة. كما يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136576

قبائلي أصيل يتوسم فيك كل الخير

صاحب الشأن في إعلاننا الثاني من هذا المنبر من ولاية تيزي وزو، شاب يبلغ من العمر 39 سنة. مطلق ليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل، يبحث عن شريكة لتعيش معه حياة هنية، امرأة تكون رفيقة له طول العمر. يريدها من ولاية البويرة أو تيزي وزو، تكون متفهمة وحنون، يفضلها عاملة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

136577

إبن البويرة يقبلها مهما كان وضعها الإجتماعي

وليد من البويرة، رجل في 40 من عمره، مطلق بدون أولاد، لديه عمل مستقر، ومسكن خاص. كما يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صادقة وصالحة. زوجة تبدد عنه ألام الماضي ليمضي معها نحو الأمام لينال زوجها ينال معها الجنة في رحاب الطاعات. يفضلها من إحدى ولايات شرق البلاد أو الوسط، سنها يكون أقل من 35 سنة. لا يهمه إن كانت عاملة او ماكثة بالبيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

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الرقم السري :

136559

حياة قوامها المودة والرحمة يهديك إياها ابن تلمسان

نعم من ولاية تلمسان ستكون أول محطة لنا في هذا الركن، رجل محترم وصادق وجاد في نفس الوقت. مضى من عمره 59 سنة، يشغل منصب إطار في سلك التعليم، متزوج أب لأولاد. غايته التعدد والظفر بزوجة ثانية تكون له رفيقة في الحياة. يتمنى صاحب إعلاننا هذا أن يجد من تقبل عرضه، مؤكدا أنه سيكون عند حسن ظنها، ويوفر الاستقرار والمودة لها. وبيتا خاصا يكون مملكتها، فقط يرجو منها الصدق، وأن تكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز 48 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته البهجة والفرحة.

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