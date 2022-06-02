الرفم السري :

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نالت منه الوحدة ويتمنى أن يعيش تجربة جديدة والاستقرار

نستهل عروضنا تحت هذا الركن من غرب البلاد. ونعرفكم على رجل أعرب عن خالص نيته في العثور على امرأة صادقة ومحبة مستعجلة هي الأخرى على الارتباط. صاحب الإعلان يأبى أن يكمل حياته وحيدا بعد تجربة فاشلة انتهت بالطلاق، يبلغ من العمر 53 عام. تاجر ميسور ولديه بيت يريد أن يطرد الرتابة منه. لهذا وعلى سنه الله ورسوله الكريم، يناشد امرأة صاحبة قلب مرهف يعانق إلى جانبها الاستقرار، ويعيش في حب ووئام. امرأة صادقة وفية تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها أقل من 50 سنة. يريدها مطلقة أو أرملة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرفم السري :

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من تشارك هذا العاصمي الحياة وتحصل إلى جانبه الاستقرار والثبات

رجل من العاصمة، شاب يبلغ من العمر37سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يملك سكنا خاصا. موظف مستقر ابن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة يقدر المرأة. ويريد آن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح.

يتمنى أن يكون لحياته معنى، ويعيش إلى جانب فتاة محترمة في رحبا الحلال، يريدها عزباء من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز 35 سنة، تكون على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرفم السري :

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زوجة واعية بأخلاق راقية لشهم أصيل يريد الاقتران والاستقرار

من ولاية تيبازة، نختم عروضنا اليوم تحت هذا الركن، نقدم لكم طلبا لرجل يحلم بالزواج. ويريد أن يكون في خانة السعداء، هو رجل مطلق قبل البناء، يبلغ من العمر 45 سنة. عامل مستقر ولديه سكن خاص.

يودّ التّعرف على امرأة شريفة قصد بناء أسرة تحت سقف المودة والرحمة، يريدها من غرب أو وسط البلاد. سنها لا يتجاوز 38 سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت. ولا بأس إن كانت عازبة أرملة أو مطلقة، فقط تكون له زوجة صالحة ومتفهة.

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