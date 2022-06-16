الرقم السري :

137059

من تفتح له الباب وتحلق معه على بساط الحلال..

رجل من ولاية البليدة، ذاق مرارة الطلاق واكتوى بنارها، لكنه رفض الاستسلام. ويريد أن يبدأ من جديد في الحلال إلى جانب من بوسعها أن تضمد جراحه وتمنحه دفعا قويا. إلى حياة كلها أمل وإخاء، صاحب الطلب يبلغ من العمر 45 سنة. مطلق بولدين في رعاية والدتهم، موظف مستقر ولديه سكن خاص.

غايته نبيلة، وقصده طيب، ولا يرجو سوى أن تكون له فرصة مع امرأة عفيفة تقية، امرأة يفضلها من ضواحي البليدة. سنها لا يتعدى 45 سنة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، منتهى أمل صاحب إعلاننا التوفيق وسداد الرأي.

الرقم السري :

137060

من تؤنس وحدته وتخلص لمحبته

من وسط البلاد إلى غربها، وبالتحديد من ولاية غليزان، نعرفكم على رجل صادق ومحترم. غايته الاقتران، يبلغ من العمر 52 عام، مطلقة بأبناء بالغين في رعاية والدتهم. صاحب سكن خاص ومنصب مرموق في قطاع الدولة. رجل متفتح مكافح اثبت وجوده وصنع لنفسه قيمة بين الناس.

يحلم بأن يلاقيه القدر بزوجة صادقة وحنون، تكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز 42 سنة. يريدها عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه يرعاها. ويحفظ كرامتها ويصونها ويسعدها إلى أخر العمر.

الرقم السري :

137061

من تكون صاحبة حظ.. وتُزف عروسا لهذا الرجل الشهم

إلى إحدى ولايات الشرق، نقدم لكم عرضا مهما لرجل غايته الزواج، رجل اتصل بنا ونيته الحلال. هو أرمل ولديه أولاد، يبلغ من العمر 59 عام، عامل مستقر ولديه مسكن خاص.

يناشد ابنة أصول من أجل الزواج على سنة الله والرسول، ليجدد حياته ويهنأ إلى جانب امرأة تفهمه وتحترمه وتحبه. امرأة يفضلها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد. ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت سنها أقل من 60 سنة.

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