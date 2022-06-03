الرقم السري :

136996

من يحسسني بالطمأنينة والسكينة مدى الحياة؟

من العاصمة ستكون أول محطة لنا في هذا الركن، حيث اتصّلت بنا إحدى السيدات الطيبات. في الـ50من عمرها إلا أن حلاوة روحها وقلبها الطيب جعلاها تبدو أصغر من سنها بكثير. صحيح أنها ماكثة في البيت إلا أنها سيدة من الطراز الرفيع. كما كتب عليها أن تحمل لقب مطلقة وهي أم لبنت في رعايتها تعتبرها كنزها، و أغلى وأعزّ ما تملك في الحياة. تريد صاحبة إعلاننا هذا أن تجد لها من يرمم تفاصيل حياتها ويجعل لأيامها معنى. مع رجل يكون فقط من العاصمة وضواحيها، سنه ما بين51و60سنة، كما لا يهمها إن كانت مطلقا أو أرملا. رجل يطرق بابها طالبا الحلال ليزرع في قلبها الراحة والطمأنينة. رجل لديه عمل مستقر وسكن خاص.

الرقم السري :

136997

جميلة حسناء لن يخيب معها الرجاء

عاصمية أخرى في الخمسين من عمرها، تشغل منصب إطار في مؤسسة مالية، مطلقة بدون أولاد. حباها الله بجمال أخاذ يأسر العيون والقلوب، بيضاء البشرة زرقاء العينين، رشيقة القد زد على ذلك فهي صادقة، حنونة ومحترمة. تحترم الرجل ككيان ضروري وهام في حياة المرأة، فهو حسّها النابض بالرضا والحب.

تتوسّم صاحبة إعلاننا هذا لأن يجمعها القدر مع إنسان صالح من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز60سنة. كما تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أو بأولاد بالغين تسعد أن تكون لهما أما. شرط المسكن ضروري لمن تعد أنني ستبني معه الحياة وتغمره بالسعادة.

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الرقم السري :

136991

من تشارك هذا العاصمي الحياة وتحصل إلى جانبه الاستقرار والثبات

رجل من العاصمة، شاب يبلغ من العمر37سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يملك سكنا خاصا. موظف مستقر ابن عائلة أصيلة وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة يقدر المرأة. ويريد آن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح.

يتمنى أن يكون لحياته معنى، ويعيش إلى جانب فتاة محترمة في رحبا الحلال، يريدها عزباء من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز 35 سنة، تكون على قدر من الجمال وكثير من الرفعة. ولا يهمّه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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