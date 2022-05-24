الرقم السري :

136948

من يحملني على بساط الحلال ويطير بي إلى قفص الزواج

حتى بعد الأربعين، لازلت على قيد الأحلام، وآمل في أن أكون عروسا في يوم من الأيام. أبني أسرة في الحلال إلى جانب رجل شهم يسكن إليّ وأسكن إليه، خاصة بعد طلاقي الذي أقلب الكثير من الموازين في حياتي. فلولا ستر الله ولطفه وإيماني بأن القادم أجمل لمات استعدت عافيتي وما كنت لأتخذ قرار تجديد حياتي. وأزرع فيها من الحب والمسرات ما يجعلني أحيا بلا خوف ولا وجل.

فلكل من يهمه أمري أقول: أنا امرأة من ولاية البليدة، أبلغ من العمر 47 سنة، مطلقة بدون أولاد. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، جميلة وطيبة، على قدر كبير من المسؤولية. ابتغي أن أجد لنفسي سندا لا يتجاوز الـ70عاما، أعد أن أكون له نعم الزوجة والرفيق. شرطي أن يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، أو بأولاد راشدين. وأكثر ما أشترطه أن يتوفر مصدر الرزق الثابت والسكن المستقر لمن سأبني معه حياتي.

الرقم السري :

136949

ستمنحك الاهتمام ولا تطلب سوى حبك والعيش في أمان

سيدة في غاية الاحترام، خاطبتنا من وسط البلاد بنية العثور على ابن الحلال. صاحبة قلب طيب وبشوش بالرغم من المآسي التي مرت بها، اتصلت بنا تناشد زوجا صالحا يشاركها رحلة العمر.، هي امرأة تبلغ من العمر 46 سنة، مطلقة بدون أولاد. تشغل منصبا مرموقا في قطاع جد حساس، تبدو أقلّ من سها بكثير، مدبرة جيدة لأمور البيت.

تتمنى صاحبة إعلاننا هذا أن تحقق الاستقرار الجميل إلى جانب زوج يتفهمها ويكون لها الرفيق الأمين. شريكا يمنحها الحب والود الكبير، تفضله من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، بسبب ظروف عملها، سنه لا يتجاوز 65 سنة. تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد كبار، عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

136950

قبائلية تناشد الحلال وزوجا يمسك بيدها لبر الأمان

امرأة في العقد الرابع من عمرها، تنحدر من منطقة القبائل، صاحبة مبادئ وأخلاق عالية. اتصلت بنا وكل أملها أن تعثر عن الهناء الطمأنينة، أبدت رغبتها في أن تبني حياتها من جديد. بعد طلاقه إلى جانب مع رجل سيكون رفيق دربها وإلى الممات.

صاحبة إعلاننا هذا بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ماكثة في البيت الذي تدير أموره بكل حنكة. ترغب أشدّ ما ترغب فيه أن تجد من تعول عليه فتمضي معه في سعادة ووئام. رجل يكون من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفلين.

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