مواجهات بين فلسطينيين وقوات الإحتلال عقب اقتحام المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة

شهدت باحات المسجد الأقصى اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الذي اقتحم المسجد لقمع مسيرة تضامنية مع الأسرى الذي فروا من سجن “جلبوع” فجر يوم الاثنين الماضي.

ورفع المحتجون ضمن الوقفة الاحتجاجية داخل المسجد الأقصى “المعلقة” كرمز للحرية ودعما للأسرى.

كما شهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات نصرة للأسرى في “جمعة الغضب”، ومن بينها منطقة باب الزاوية في الخليل، بيتا وبيت دجن جنوب نابلس وبيت امر شمال الخليل.

هذا ووضعت قوات الجيش والشرطة اليهودية في حالة تأهب قصوى تحسبا لأعمال عنف محتملة، بعد إعلان حركة “حماس” “جمعة غضب” والتوجه إلى نقاط التماس والاشتباك مع قوات الكيان الصهيوني ردا على “غطرسة الاحتلال وعدوانه على الأسرى”.