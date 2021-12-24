مواطنو أربع دول إفريقية ممنوعون من دخول الإمارات
أعلنت الإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية على خلفية انتشار فيروس كورونا.
وحسب وكالة “وام” الإماراتية، فقد قررت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران، تعليق دخول المسافرين القادمين من كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية. وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.اعتبارا من يوم غد السبت الموافق 25 ديسمبر الجاري بداية من الساعة 7:30 مساء.
ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في كينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا إلى الإمارات خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات. مع استمرار تسيير الرحلات. حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول.
كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، ونيجيريا إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية. والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى. كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا ونيجيريا والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.
وسيتم إلزام الفئات المستثناة بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحصا مخبريا مسبقا PCR خلال 48 ساعة. وفحصا سريعا Rapid-PCR في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن. بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.
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السعودية تنطلق في تلقيح الأطفال ضد كورونا إبتداءً من اليوم
أعلنت السلطات الصحية في السعوية، عن بدء تطعيم الفئة العمرية من 5 إلى 11 عاماً بلقاح كورونا.
وجاء في بيان للوزارة نشرته على صفحتها بتويتر: “بدء تطعيم الفئة العمرية من (5-11) عاماً بلقاح كورونا وذلك حرصاً على سلامتهم وحمايتهم من المتحورات والمضاعفات بإذن الله”.
وأضافت الوزارة: “والأولوية لمن يعانون من حالات قد تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس”.
كما نشرت الوزارة، صورة أول طفل في المملكة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد-١٩”.
وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أعلنت أنها وافقت على استخدام لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من 5 إلى 11 عاما.