موجة الحر.. وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى تجنب هذه الممارسات
دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم السبت في بيان لها المواطنين الى تجنب السباحة في السدود. والبحيرات والبرك المائية والوديان. وذلك بمناسبة الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة الذي تشهده عدة مناطق من الوطن هذه الأيام.
وجاء في بيان الوزارة، بمناسبة موجة الحر ” تجنبوا السباحة في البحيرات, السدود , الوديان , المجمعات والبرك المائيةي الأحواض وفي النافورات…ما تغامروش بحياتكم” .
حرارة جد مرتفعة ورعود بداية من اليوم
وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم، من استمرار موجة الحر بدرجات حرارة مرتفعة في العديد من الولايات.
كما أشار تنبيه من المستوى الأول من المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بارتفاع درجات الحرارة هي كل من قالمة، عنابة. إضافة إلى سكيكدة، الطارف. وهذا من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساءً.
في حين، حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من نشاط رعدي في بعض الولايات. على غرار الأغواط، البيض، النعامة، سعيدة، تيارت. و هذا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة مساءً.
اضطراب جوي خلال هذا الأسبوع
في حين، أفادت المكلفة بالإعلام، في الأرصاد الجوية، هوارية بن رقطة، أن اضطراب جوي ستشهده الجزائر خلال الأسبوع المقبل. و و بالتحديد يوم الثلاثاء القادم.
كما أوضحت هوارية بن رقطة في تصريح لـ”النهار”، أنه يمكن أن تتغير التوقعات لأن مدة النماذج الرقمية التي تفيد بقدوم اضطراب جوي طويلة نسبيا.
في حين، أشارت، إلى أن النماذج الرقمية، تقول إنّ هناك كتلة هوائية باردة نسبيا، أين سنفقد حوالي 10 درجات مئوية.
و بخصوص تساقط الأمطار في الجزائر، قالت هوارية بن رقطة، إنّ تقارير مراكز المناخ التابع للديوان الوطني للأرصاد الجوية أكد أن فصل الشتاء الماضي كان عجزا فيه كبير في التساقط المطري.