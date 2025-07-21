موجة حر.. درجات حرارة تصل إلى 49° على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتسجيل موجة حر بدرجات حرارة جد مرتفعة نهار اليوم الإثنين، على عدة ولايات من الوطن.

وحذّرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من موجة حر بدرجات حرارة قياسية تتراوح بين 45 و 49 درجة تحت الظل طيلة نهار اليوم الإثنين.

والولايات المعنية بهذا التنبيه هي المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس، برج باجي مختار، أدرار و إن صالح.

كما أفاد تنبيه آخر باستمرار تسجيل طقس حار جدا إلى غاية فجر الثلاثاء، على ولايات الطارف، عنابة، قسنطينة. ميلة، بجاية، البويرة، الجلفة، بسكرة، ورقلة، تيميمون وتمنراست.

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