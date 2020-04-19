موريتانيا تعلن خلو بلادها من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الأحد، خلو بلادها من فيروس كورونا بعد نجاحها في معالجة آخر إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن سبع حالات مؤكدة سجلت في موريتانيا منذ ظهور الفيروس، تم شفاء 6 منها، فيما توفي مصاب واحد.

وكانت السلطات قد كشفت قبل أيام عن تعافي 3 مصابين، من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته التي أصابتها العدوى.

ويخضع أكثر من 750 موريتانيا للحجر الصحي إلى حين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية، من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية

بالإضافة إلى هذه الإجراءات قامت اللجنة الوزارية بإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين الولايات.