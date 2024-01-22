موريتانيا ستتأهل على حساب الخضر في هذه الحالات !

يملك منتخب موريتانيا، منافس الخضر غدا الثلاثاء، آمالا ضئيلة للتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، عن المجموعة الرابعة.

ويلتقي الخضر (نقطتين) وموريتانيا (0 نقطة) غدا الثلاثاء، برسم الجولة الـ 3 من دور مجموعات الـ”كان” فيما يواجه بوركينافاسو وأنغولا (4 نقاط لكل منهما).

وفي الوقت الذي يحتاج فيه “المحاربون” للفوز من أجل ضمان التأهل رسميا. وحظوظهم قائمة في اقتطاع تأشيرة العبور في الصدارة أو الوصافة وحتى كواحد من أفضل أصحاب المراكز الثلاثة.

فإن “المرابطون” يملكون فرصة واحدة، فقط للتأهل كواحد من أفضل أصحاب المراكز الثلاثة (تأهل 4 منتخبات من 6 مجموعات)، ولكن مصيرهم لن يكون بين أيديهم.

ويتعيّن على منتخب موريتانيا الفوز على الخضر بأي نتيجة. وانتظار هدية قادمة من المجموعات الأخرى، من أجل مواصلة المغامرة الإفريقية.

وفي حال الفوز وهزيمة ناميبيا أمام مالي وأيضا سقوط زامبيا ضد المغرب. فإن موريتانيا سترافق أنغولا وبوركينافاسو إلى ثمن النهائي.

كما أن هزيمة نامبيبا وزامبيا مع تعادل غانا أمام الموزمبيق وهزيمة مصر ضد الرأس الأخضر. ستمهد طريق عبور أشبال أمير عبدو، إلى الدور القادم شريطة الفوز على الخضر.