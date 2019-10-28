موسى دادة يقف على مؤسسات قطاعه اليوم بالأغواط

يقوم وزير التكوين والتعليم المهنيين، دادة موسى بلخير، اليوم الإثنين، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الاغواط.

واستهل دادة زيارته اليوم، بتدشين معهد التعليم المهني، المجاهد كريم بلقاسم بمدينة الأغواط.

وقام موسى دادة بعد ذلك، بزيارة لمعهد التكوين التابع لمجمع سونطراك.

وأكد الوزير أن طريقة التمهين من خلال الشراكة مع سوناطراك، بدأ يعطي بثماره.

ووقف الوزير في ورشة صيانة توربينات الغاز، وهي تكنولوجيا عالية تعتبر فيها الجزائر البلد العربي الوحيد الذي يضمن صيانتها.

أين أكد الوزير على أهمية ترقية والإهتمام بالتكوين في إطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، الرائدة بالمنطقة.

كما تم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الأغواط، ومديرية التشغيل، على هامش هذه الزيارة.

وكذا التوقيع على اتفاقية ثانية، بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الأغواط، وشركة “جي سي سي” العالمية المختصة في ضغط الغاز الطبيعي.

كما قام الوزير أيضا، بتدشين المعهد الوطني المتخصص “المجاهد أحمد كركبان”.

أين أكد دادة موسى بلخير، على أهمية التكوين حسب احتياجات المنطقة.