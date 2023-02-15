موظفان ببنك bdl وكالة ولاد فايت مهددان بالحبس لمدة 3 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. لموظفين ببنك التنمية المحلية bdl وكالة ولاد فايت كل من (ق.ج) ,(ب.ي). وذلك بعد ان تمت متابعتهما بتهم تتعلق بالإهمال المؤدي الى ضياع الأموال العمومية. و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية هذا بعد شكوى رفعهما ضدهما الضحية (ح.ع). مدير شركة لإستيراد التجهيزات الصناعية بعد تعرضه الى سرقة 600 مليون سنتيم من حسابه بالبنك .

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها الى تاريخ جويلية الماضي. بعدما تلقى الضحية (ح.ع) رسالة من تطبيق البنك بهاتفه النقال. تفيد انه تم سحب مبلغ 600 مليون سنتيم من حسابه بالبنك bdl وكالة قسنطينة.

و اضاف الضحية انه بعد تعرضه للسرقة قدم تصريح بالضياع على الشيك الى البنك bdl. وكالة ولاد فايت ،و اتهم الموظفين بالبنك بالاهمال الذي ادى الى ضياع امواله .

المتهمان و اثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرو التهم المنسوبة إليهما جملة و تفصيلا ، و صرحا بان الضحية لم يقدم اي اعتراض الى البنك حول ضياع الشيك محل متابعة ولم يقوم بالإجراءات المعمول بها ،وهي طلب خطي و احضار شهادة التي تتعلق بضياع الشيك ،الى جانب حضوره الشخصي ويسلم له الوصل ،والضحية لم يقدم اي طلب خطي و اعترف بذلك و لم يقدم اي وصل وهو مخالف للإجراءات ، فيما اكد دفاع المتهمين من بينهم الاستاذ المحامي بوشامي عبد الكريم بان الضحية يريد تحميل اهماله الشخصي الى موظفي بالبنك ،في غياب المعيار القانوني،و لا يوجد مايثبت انه قدم الاعتراض و لا الوصل ، ملتمسا ببرائتهم من التهم المتابعين بها ،و بعد نهاية المرافعات حددت القاضي تاريخ 1مارس للنطق بالحكم في هذه القضية .