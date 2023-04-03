مولودية الجزائر تندد بـ “الظلم التحكيمي”

نددت إدارة مولودية الجزائر، بالظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق في اللقاء الأخير، أمام جمعية الشلف، حينما حرم العميد من هدف شرعي – حسب بيان – نشرته الإدارة سهرة أمس الأحد.

وأكد ذات البيان، بأن المولودية، راسلت “الفاف” وكذا لجنة التحكيم تنديدا بتواصل مسلسل الأخطاء التحكيمية في حق “العميد” آخرها الهدف الشرعي، الذي سجله الفريق عن طريق اللاعب طاهر في شباك جمعية الشلف مساء الجمعة الماضي.

مشيرا إلى أن الهدف الذي ألغاه الحكم بحجة تسلل. لم يظهر له أثر في كل اللقطات التلفزيونية ولا حتى الهاوية الملتقطة من المدرجات.

لتضاف مباراة الشلف – حسب بيان – الإدارة العاصمية. لسلسلة من المباريات، التي دفعت فيها المولودية. ثمن أخطاء الحكام غاليا. على غرار مباريات بسكرة، والأربعاء وبارادو، وبلوزداد ذهابا والساورة في مرحلة الإياب.