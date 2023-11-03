مولودية وهران تواصل عروضها الباهتة في اللقاءات الودية

واصلت تشكيلة مولودية وهران، عروضها الباهتة، في لقاءاتها الودية الخاصة بفترة التوقف الحالي، استعدادا لاستئناف المنافسة الرسمية، يوم الـ 10 نوفمبر الجاري.

وانقاذ أشبال خير الدين مضوي، اليوم الجمعة، إلى هزيمة بثنائية نظيفة وديا أمام ترجي مستغانم، بملحق ملعب ميلود هدفي بوهران.

وهي ثاني هزيمة أمام فريق من القسم الثاني هواة، بعد الأولى بنتيجة 5-3، أمام غالي معسكر، مقابل تعادل بهدف لمثله أمام شبيبة الساورة.

وخلال اللقاءات الثلاثة، استقبل دفاع المولودية الوهرانية 8 أهداف. بينما سجل هجوم الفريق 3 أهداف فقط، وهي النتائج التي جعلت جماهير النادي. تبدي تخوفها من مستقبل النادي تحت قيادة خير الدين مضوي.