مونديال ألعاب القوى.. سجاتي ومولى يتأهلان لنصف النهائي وقواند يقصى من المنافسة

تأهل الثنائي الجزائري جمال سجاتي وسليمان مولى إلى نصف نهائي سباق 800 متر ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بودابست المجر، فيما أقصي الجزائري الآخر محد علي قواند في نفس الاختصاص.

ونجح نائب بطل العالم في تخصص 800 متر، جمال سجاتي، في انتزاع بطاقة المربع الذهبي عقب احتلاله المركز الثاني للسباق التصفوي الثالث بتوقيت (1 د 47 ثا 87 ج).

في حين احتل سليمان مولى، المركز الثالث للسباق التصفوي السادس بزمن (1 د 45 ثا 76 ج).

بينما فشل محمد علي قواند، في العرور إلى نصف النهائي بعدما اكتفى بالمرتبة السادسة للسباق التصفوي الأول بزمن (1 د 49 ثا 16 ج).