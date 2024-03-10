مونديال الجمباز.. كيليا نمور رابعة في عارضة التوازن

فشلت الجمبازية الجزائرية، كيليا نمور، في إحراز ذهبية جديدة، ضمن كأس العالم الجارية وقائعها بمدينة “باكو” الأذربيجانية.

وكانت كيليا نمور، قد أهدت الجزائر، أمس السبت، ذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

غير أنها أنهت اليوم الأحد، منافسة جهاز عارضة التوازن في المركز الرابع بعلامة 13.166، بعدما تعرضت للسقوط أثناء تأدية الحركة.

للإشارة فإن البطلة الجزائرية، ستكون على موعد مع ثالث نهائي في مونديال الجمباز، وذلك في اختصاص جهاز الحركات الأرضية.