مونديال كرة اليد.. “الخضر” في صدام حاسم أمام تونس

يلتقي مساء اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة اليد، بنظيره التونسي، في صدام حاسم للمنتخبان، ضمن بطولة العالم 2025، المقامة في كل من الدنمارك والنرويج وكرواتيا.

وستكون القمة المغاربية، التي ستقام بقاعة “جيسكي بنك بوكسن” بمدينة هرنينغ، الدنماركية، بداية من الساعة 18:00، حاسمة و مصيرية. على اعتبار أن الفائز فيها سيضمن عبوره إلى الدور الثاني.

وكان المنتخب الوطني، قد انهزم في أول لقاءين أمام كل من الدنمارك وايطاليا المتأهلين إلى الدور القادم، بنتيجة (22-47) و(23-32) على التوالي.

بينما خسرت تونس، مباراتها الافتتاحية بنتيجة (32-25) أمام ايطاليا، وسقطت أيضا على يد الدنمارك المرشح بقوة للتتويج باللقب العالمي. للمرة الرابعة تواليا، بنتيجة (32-21) في ثاني المباريات.