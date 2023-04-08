مويس يبعد بن رحمة عن داربي لندن

غاب الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن التشكيلة المثالية التي اختارها مدربه في وست هام، ديفيد مويس، تحسبا لداربي اليوم السبت أمام فولهام.

وينزل “الهامرز” اليوم بداية من الساعة 15:00 ضيفا ثقيلا على ملعب “كرافن كوتيج” لملاقاة فولهام، ضمن الجولة الـ 30 من “البريميرليغ”.

وكان بن رحمة. صاحب 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة هذا الموسم. قد شارك أساسيا في آخر مواجهتين للمطارق أمام كل من ساوثهامتون ونيوكاستل على التوالي. قبل أن يقرر مويس إبعاده عن تشكيلته الأساسية الخاصة بداربي لندن.

وتبقى مباراة اليوم جد مهمة لوست هام، الذي يصارع من أجل تفادي مقصلة السقوط، بامتلاكه 27 نقطة فقط، كأحد أبرز المهددين بالسقوط إلى “الشامبينن شيب”.