مير الأبيار يزور تشكيلة الشبيبة قبل مواجهة بلوزداد

قام رئيس المجلس البلدي الشعبي لبلدية الأبيار، كرجيج خالد، بزيارة مجاملة إلى تشكيلة شبيبة الأبيار، قبل الصدام الهام الذي سيجمعها بنظيرتها من شباب بلوزداد.

وتستقبل الأبيار يوم السبت المقبل، بملعب 5 جويلية، بداية من الساعة الـ 18:00، فريق شباب بلوزداد، في لقاء يندرج ضمن الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية.

ونشرت إدارة الشبيبة. اليوم الأربعاء، على صفحتها عبر “فيسبوك” صورا للزيارة التي قام بها كرجيج خالد. إلى تدريبات الفريق بملعب الأبيار. مرفوقا بنائبه، عرباوي كمال.

أين تحدث الثنائي مع اللاعبين مطولا عن لقاء الكأس. وقام بتحفيز التشكيلة من أجل تقديم مباراة قوية أمام متصدر المحترف الأول، وتحقيق تأهل تاريخي.