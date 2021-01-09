مير بولوغين الحالي أمام العدالة في ملفي فساد

ستفتح محكمة الجنح بسيدي أمحمد ملفين تورطا فيهما رئيس بلدية بولوغين الحالي “ل. ت”.

ويتعلق الملف الأول بتهمة إساءة إستغلال الوظيفة المبرمج فيها بتاريخ 27 جانفي المقبل.

اما الملف الثاني و الذي سيمثل فيه يمثل فيه بتاريخ 7 من شهر فيفري المقبل يتعلق بتهمة التزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية.

و للتذكير فقد سبق وأن تمت إدانة رئيس بلدية بولوغين لوكال توفيق بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ بعد ان تمت متابعته بتهمة سوء إستغلال الوظيفة.

وجاءت هذه الشكوى التي رفعها ضده في وقت سابق والي العاصمة الاسبق زوخ عبد القادر.

هذا الاخير أصدر قرارا بهدم جميع البنايات الهشة المهددة بالإنهيار المتواجدة بشارع الخطابي حيث قام المتهم بتنفيذ القرار على جميع البنايات باستثناء بنايته .