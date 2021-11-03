“ميكانيسيان”يقود عصابة لسرقة السيارات من العاصمة

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة نافذة. لجماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، وعقوبة سنة سجنا نافذا ومليوني دج في حق المتهم الفار “ي.سليمان”. مع إصدار أمر بالقبض عليه.

حيث تعتمد العصابة التي تضم 5 متهمين لايزال أحدهم في حالة فرار اسلوب ممنهج لتنفيذ جرائمها في شهر رمضان 2019. عن طريق استئجار سيارات نفعية لمدة طويلة من وكالات الكراء ذات ترقيم العاصمة، واستهدفت المناطق المجاورة للطرق السريعة.

وتمت السرقة في الليل بزرالدة، براقي، بن طلحة، والتوجه بالسيارات بعد تغيير لوحات الترقيم، لأحد منازل المشتبه فيهم ببلدية حمادي. مع وضع تلك السيارات المسروقة للسير بموجب وصل سير مؤقت مزور. للتنقل بها لمنطقة المهير ببرج بوعريريج ثم إلى المسيلة.وهناك تتم عملية استسلام السيارات من أشخاص آخرين.

كما توصلت وصلت التحريات أن الجناة كانوا ينفذون السرقات عن طريق كسر زجاج المركبات، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. ليقدر عدد الضحايا 14 شخصا، حضر منهم 9 في الجلسة للتأسس كاطراف مدنية

وتعود وقائع القضية بتاريخ 22 ماي 2019، بتحرير فرقة الدرك الوطني ببن طلحة، محضر تضمن شكوى للضحية ” د.فاروق”. مفادها تعرضه لسرقة مركبته من نوع ” د.ف.س.ك” التي كانت مركونة أمام مقر سكنه ببراقي، ليلة 21/22 ماي 2019. كما تقدم بنفس التاريخ “ر.محمد” بشكوى مفادها أنه حوالي الساعة 8 صباحا وجد زجاج باب سيارته من نوع” تويوتا هيلوكس”. محطم كليا، ولم يتمكن الفاعل من سرقتها.

كما باشرت ذات المصالح التحريات انطلاقا باستغلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمؤسسات الاقتصادية. حيث تم رصد مرور شاحنة من نوع ” د.ف.س.ك” محل السرقة برفقة سيارة بيضاء اللون من نوع ” داسيا لوقان”. تقوم بفتح الطريق وتأمين المسلك، فتبين ان السيارة المستعملة مسجلة باسم “خ .محمد” الساكن ببراقي، صاحب وكالة كراء السيارات. ليصرح الأخير بأنه فعلا السيارة ملكه وقام باستئجارها للمدعو ” خ.علي” وأن المعني أخبره بأنه يعمل في تجارة بيع الاغطية.

توقيف المشتبه فيه بسرقة السيارات “خ.علي”

واستغلالا للمعلومات تم وضع خطة، ليتم توقيف المشتبه فيه “خ.علي” على متن سيارة من نوع ” داسيا لوقان” على مستوى حاجز أمني. وبعد تفتيش المركبة تم العثور على أدوات تستعمل في سرقة السيارات مخبأة باحكام تتمثل في ” مفتاح براغي، كليمونات، كلاب.

ومثبت براغي لوحة ترقيم، 12 براغي تثبيت، مفتاح سيارة من نوع ” هيونداي” واخر من نوع ” دايو”. ومفتاح ثالث لسيارة من نوع ” ماروتي“،مفتاحين مجهولة النوع. كما أسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه الكائن بحمادي من العثور على 3 لوحات تسجيل مركبات.

وبعد استغلال المعطيات الهاتفية تم تسجيل وجود مكالمات هاتفية تمت بين المشتبه فيه وشركائه ” ب.سيد علي “،” ق.رابح” . كما كللت التحريات الأمنية بتوقيف “ق.رابح” بحيث بعد تفتيش منزله مبلغ مالي 27 الف دج ، قفازات جلدية.

وأداة تثبيت لوحات التسجيل، مفاتيح مختلفة، مفك براغي، رخصة سياقة مشكوك في صحتها، مطرقتين، كماشات. ووصلين مؤقتين لملف بطاقة تسجيل غير مملوءين بختم دائرة باب الزوار.

كما تم حجز 14 قرص من نوع ” بريكديل”، وهاتف نقال. وقرص مضغوط به مقطع تسجيل للكاميرا مراقبة، يبين المشتبه فيهم يقومون بمحاولة سرقة سيارة بأحد أحياء الدويرة.

وتوقيف 4 مشتبه فيهم من ” خ.علي” ميكانيكي وشقيقه ” خ.مراد”، وصهرهما ” ب.سيد علي ” 24 سنة، “ق.رابح “. فيما لايزال متهم واحد في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمدعو ” ي.سليمان”.

ووجهت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اللمتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة بظرف الليل. باستعمال مفاتيح مصطنعة، والتعدد والكسر واستحضار مركبة، وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، الحيازة من أجل استهلاك المهلوسات.

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