ميناء المغرب.. ضبط 5 أطنان من القنب الهندي و60 كلغ كوكايين

ضبطت الشرطة المغربية، اليوم السبت، 5.4 أطنان من مخدر القنب الهندي في ميناء طنجة المتوسط. كانت محملة في شاحنة لنقلها إلى إسبانيا. على ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح بيان أمن المغرب، أن “الشرطة بميناء طنجة تمكنت من إحباط محاولة للتهريب الدولي لـ5 أطنان و438 كيلوغراماً من المخدرات”. “كانت محملة على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع”.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سائق الشاحنة كان يحاول استعمال “وثائق تصدير مزورة عند استعداده للسفر نحو إسبانيا”.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف السائق “وهو مواطن مغربي يبلغ 45 سنة”، وإبقائه “تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث”.

في حين، أوضح البيان، أن تفتيش الشاحنة أظهر “تخزين شحنات كبيرة من المخدرات على شكل “صفائح”. داخل “تجاويف معدة خصيصا في المقطورة والهيكل الداخلي للشاحنة”.

كما تم ضبط شحنات كبيرة من الكوكايين تم حجزها على متن حاوية بحرية للتبريد بميناء طنجة المتوسط. والتي بلغ وزنها الإجمالي 59 كيلوغراما و218 غرام.