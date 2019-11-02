ميهوبي: المسؤولية أصبحت ثقيلة وسألتزم بالعمل السياسي الشريف

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ميهوبي: المسؤولية أصبحت ثقيلة وسألتزم بالعمل السياسي الشريف
بقلم عبد الرحمن سالمي

وجه المرشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي شكره للمواطنين الذين منحوه ثقتهم، وهذا في أول تصريح إعلامي له بعد  قبول ملف ترشحه من قبل سلطة الإنتخابات.

وقال ميهوبي في كلمته أن المسؤولية أصبحت ثقيلة و كبيرة، و الوضع يتطلب رفع سقف الجهد  لإقناع المواطنين بالذهاب نحو الإقتراع.

ومن جهة ثانية أضاف ميهوبي بأنه يجب تقديم برنامج متكامل وواقعي، مؤكدا بأنه ليس الأفضل لكنه يسعى لتقديم الأفضل و بناء دولة الكفاءة و الفرص.

وأكد ميهوبي بأنه يلتزم بقواعد العمل الإنتخابي الشريف، فضلا عن العمل على إقناع المواطنين الذين يتبنون نظرة مختلفة.

كما وجه ميهوبي في الأخير شكره لكل مؤسسات الدولة التي ساهمت في الحلول السياسية،كما  شكر للشعب الجزائري الذي ساهم في الإنتقال الديمقراطي و السياسي السليم.

 


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