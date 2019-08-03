ميهوبي: لدينا دين سياسي اتجاه الشعب.. وسنعمل على إستعادة المصداقية

قال الأمين العام للأرندي بالنيابة عز الدين ميهوبي، أن الحزب لديه دين سياسي اتجاه الشعب، وسيعمل على إستعادة المصداقية.

مشيرا خلال إستضافته في منتدى الحوار، أنه سيتم العمل على تحسين السلوك السياسي واستعادة موقع الحزب في خدمة الوطن.

مضيفا أنه لا يجب نسيان الرجال الأوائل الذين أسسوا الحزب، وسنسعى إلى فتح الأبواب أمام جيل جديد من الشباب السياسيين لتقديم الاضافة للحزب.

وتابع يقول: ” منذ سنة 2002 والحزب يعاني من ضغوطات تعرضنا لها في مختلف الإستحقاقات الإنتخابية”.

و”نالنا الكثير من القهر والظلم وتحملناه، لذا سنعمل على مراجعة آليات تسيير الحزب”.

كما ستكون هناك ثقافة جديدة في الحزب للإقتراب أكثر من المواطن والعمل الجواري لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة.