نادٍ بلجيكي يقترب من حسم صفقة بلومي

لا يزال مستقبل الدولي الجزائري، ولاعب نادي فارينزي البرتغالي، محمد بشير بلومي، يصنع الحدث في الوسط الإعلامي الأوروبي.

وارتبط اسم بلومي، منذ انطلاق فترة التحويلات الصيفية الحالية. بالعديد من الأندية من داخل وخارج البرتغال، أبرزها أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأكد الصحفي البلجيكي الموثوق، ساشا تافوليري، بأن نادي كلوب بروج البلجيكي. لا يزال مهتما بضم لاعب الخضر، منذ أول اهتمام يوم 21 جوان الفارط.

ولمّح تافوليري، في تغريدة على حسابه الشخصي، عبر منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى اقتراب كلوب بروج من حسم صفقة بلومي، حينما طالب متتبعيه بالبقاء على يقظة والانتظار.

🇩🇿🔵⚫️ #ClubBrugge still keeps an eye on Mohamed Bachir Belloumi as told on 21th June. Something to be vigilant about… ⏳Wait&See. #mercato #JPL #DZ https://t.co/XRb8v3Crka pic.twitter.com/q1O4mLmurm

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2024