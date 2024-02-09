ناد تركي ينقذ عطال من جحيم فرنسا

يستعد الدولي الجزائري، يوسف عطال، اليوم الجمعة، لمغادرة نادي نيس الفرنسي، رسميا نحو الدوري التركي، حسبما أكدته تقارير صحفية فرنسية.

وكشفت صحيفة “أونز مونديال” نقلا عن الصحفي التركي، ياجيز سابونكو أوغلو، بأن عطال، حزم أمتعه تحسبا لمغادرة نادي نيس.

وأوضح المصدر ذاته، بأن وجهة لاعب الخضر، ستكون صوب “السوبر ليغا” التركية، من بوابة نادي أضنة دمير سبور.

مشيرا إلى أن خريج مدرسة أتليتيك بارادو، منتظر اليوم الجمعة، بمدينة أضنة التركية، من أجل اجتياز الفحص الطبي، والتوقيع رسميا على عقد انضمامه إلى أضنة دمير سبور.

وينتهي “الميركاتو الشتوي” في تركيا، مساء اليوم الجمعة، وفضّل عطال. الرحيل نحو أضنة دمير سبور. هروبا من الضغط الذي عاشه في فرنسا، منذ قضية دعمه للقضية الفلسطينية، والتي أخذت أبعادا خطيرة.

وبسبب تلك الحادثة، قررت إدارة نيس، إبعاد الدولي الجزائري، من لقاءات الفريق بالرغم من نهاية العقوبة التي سلطتها عليها لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي، والمقدرة بـ “الإيقاف لـ 7 لقاءات”، الأمر الذي دفعه إلى الرحيل قبل 6 أشهر عن نهاية عقده.