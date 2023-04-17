ناصري: “الصيام لا يؤثر على اللاعبين وبن زيمة خير دليل”

دافع الدولي الفرنسي السابق، ذو الأصول الجزائرية، سمير ناصري، بقوة عن صوم اللاعبين المسلمين، لاسيما في ظل الضغوطات الكبيرة التي يتعرضون عليها في أوروبا عامة وفرنسا بشكل خاص.

وصنعت قضية صوم اللاعبين المسلمين الحدث في فرنسا، خلال شهر رمضان الحالي، لاسيما بعد إصدار رابطة الدوري الفرنسي، قرارا يقضي بعدم توقف المباراة لإفطار اللاعبين.

وقال ناصري: “لا يجب أن تسير الأمور هكذا، لماذا يجب أن تعرف إن كنت أصوم رمضان أم لا؟ .. الدين يجب أن يبقى أمر خاص، لماذا ستسأل اللاعب إن كان يصوم أم لا. قبل 20 سنة لم نكن نتحدث عن رمضان”.

ولدى نزوله ضيفا على قناة “كنال+” أوضح نجم مانشستر سيتي السابق، بأن الصوم لا يقلل من مجهود اللاعب مستشهدا بتألق صديقه وقائد ريال مدريد، كريم بن زيمة. خلال شهر رمضان: “لا أحد يمكنه الرد أفضل من كريم بن زيمة”.

كما أكد خريج مدرسة أولمبيك مارسيليا، بأن كل شخص لديه مشاعره، وختم: “هناك أشخاص يهتمون بعقائدهم وكل شخص مختلف، هناك من يتناولون ماكدونالدز ولا يؤثر عليهم”.