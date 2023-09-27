نبيل فقير يتفاعل مع اختيار غويري الجزائر

أعلن اللاعب الفرنسي، ذو الأصول الجزائرية، نبيل فقير، عن دعمه لقرار الفرانكو جزائري، أمين غويري، المتمثل في حمل ألوان المنتخب الجزائري.

وعلق فقير، على فيديو “الفاف” الذي رحب من خلاله بقدوم غويري، والذي أعاد الأخير، نشره عبر حسابه الرسمي على “أنستغرام” أمس الثلاثاء، بوضع ثلاث شعل نارية، في إشارة منه على قراره الحاسم.

وراح بعض المتتبعين ليتحدثوا عن ندم فقير، على قرار اختياره اللعب في فرنسا، بعدما استبعد في الفترة الماضية من طرف “ديدي ديشان” رغم تألقه في الليغا الاسبانية رفقة ريال بيتيس.

وكان فقير قد منح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، موافقته لحمل ألوان الخضر، سنة 2014، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف ليقرر الالتحاق بمنتخب فرنسا.

ومنذ أول استدعاء للمنتخب الفرنسي يوم 26 مارس 2015، لعب فقير مع الديكة 25 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين.