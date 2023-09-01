نجل ماجر يستدعى للمنتخب القطري لأقل من 23 سنة

استدعي لطفي ماجر، نجل أسطورة الكرة الجزائرية، رابح ماجر، إلى المنتخب القطري، لفئة أقل من 23 سنة.

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالتصفيات المؤهلة لمنافسة كأس آسيا كوريا الجنوبية 2023، وعرفت القائمة تواجد اسم لطفي ماجر، لاعب الدحيل القطري.

وسيدشن منتخب قطر لأقل من 23 سنة، التصفيات بمواجهة كوريا الجنوبية يوم 6 سبتمبر الجاري، قبل ملاقاة ميانمار وقيرغيزستان في الـ 9 والـ 12 من الشهر ذاته.

للإشارة فقد أكد نجم الخضر في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، رابح ماجر، في وقت سابق، بأن نجله لم يتلق أي دعوة لتمثيل الخضر.

📋 – قائمة منتخبنا الوطني 🇶🇦 تحت 23 سنة المشارك في تصفيات كأس آسيا تحت 23 المقامة في كوريا الجنوبية.#العنابي 💪 pic.twitter.com/FB5nc3hlQ6 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) September 1, 2023