نجمة منتخب فرنسا لـ”الجمباز” تختار تمثيل الجزائر

أعلنت لاعبة الجمباز “الفرانكو - جزائرية” جنى العروي، أمس السبت، رسميا، أنها ستمثل الجزائر على المستوى الدولي بدءًا من السنة الجارية 2026.

وفي منشور على حسابها الشخصي عبر “أنستغرام” قالت جنى، المولودة بتاريخ الـ 15 جانفي 2005. بمدينة ليون الفرنسية: “بعد ما يقارب 10 سنوات قضيتها ضمن منتخب فرنسا. حان الوقت بالنسبة لي لأعلن مرحلة جديدة مهمة في مسيرتي.”

وواصلت صاحبة الـ 21 ربيعا: “لقد قررت مغادرة منتخب فرنسا للانضمام إلى المنتخب الوطني الجزائري للجمباز.”

مشيرة إلى أن هذا القرار لم يكن سهلا، وفكرت فيه منذ فترة طويلة. وأضافت: “كنت أعلم أنه يومًا ما سأغير الجنسية الرياضية لم أكن أعلم فقط متى واليوم. قد أتيحت لي الفرصة، وقررت اغتنامها.”

كما أبرزت جنى العروي، أن تمثيل فرنسا طيلة الفترة الماضية شيئ عظيم بالنسبة لها، لاسيما وأن مسيرتها كانت مليئة بالعديد من الميداليات في بطولات فرنسا.

وكذلك بميداليات في الألعاب المتوسطية، وكأس العالم، وبطولات أوروبا، وبطولات العالم. وأضافت: “أنا فخورة بهذه المسيرة ولا أندم على شيء.”

وختمت لاعبة المنتخب الجزائري الجديدة لـ”الجمباز”: “اليوم، أتخذ هذا القرار عن قناعة. أعتقد أن الجزائر تتوافق أكثر مع المشروع الذي أرغب في بناءه لمستقبل مسيرتي.”

وبذلك، التحقت جنى العروي، بكل من كيليا نمور ولينا خنون، التين قررتا سابقا ترك منتخب فرنسا من أجل تمثيل الجزائر، في رياضة الجمباز.

ومن المؤكدة أن صاحبة الـ 21 ربيعا، ستكون إضافة قوية للجمباز الجزائري في قادم الاستحقاقات، وهي التي حققت نتائج مميزة سابقا مع منتخب فرنسا.

وتوجت جنى العروي، بفضية ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. كما أنها حققت برونزية في مونديال 2023، وأخرى في البطولة الأوروبية 2025. إلى جانب تتويجها بطلة لفرنسا في الفردي العالم سنة 2023.