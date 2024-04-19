نجم آيندهوفن السابق: “حاج موسى رائع ويقوم بأشياء خيالية”

أشاد لاعب بي إس في آيندهوفن السابق، هانز كراي جونيور، بقدرات الدولي الجزائري، ولاعب نادي فيتيس أرنهيم الهولندي، أنيس حاج موسى.

وعانى لاعب الخضر، من انتقادات لاذعة. منذ إعلان كبير هولندا، فينورد روتردام. ضمّه إلى 2029، بداية من الصائفة المقبلة، والتي ارتفعت حدتها بعد غيابه عن بعض الحصص التدريبية لفيتيس.

ونوّه هانز كراي، الذي يشغل محللا في شبكة “ESPN” بقدرات الدولي الجزائري، قائلا: “حاج موسى بالنسبة لي هو ساحر المتر المربع. حيث يقوم بأشياء خيالية في مساحة ضيقة”.

وواصل ذات المتحدث: “لقد قمت بتحريات عنه داخل فيتيس وحصلت على معلومات مؤكدة، هو فتى طيب، ولاعب محترف. ويقوم بالمطلوب منه في التدريبات طيلة أيام الأسبوع”.

ليضيف: “كل ما في الأمر هو أنه عانى من وعكة صحية بعد نهاية شهر رمضان. مما اضطره للغياب عن التدريبات يوم واحد. والأمور عادت إلى طبيعتها فيما بعد”.

وفي المقابل، أوضح اللاعب الهولندي السابق، بأن حاج موسى، لا يجيد الدفاع، وهو الجانب الذي يجب عليه تصحيحه في المستقبل القريب.

وختم: “مشكلته الكبرى هي أنه لا يقوم بأي شيء عندما يفقد الكرة، ويبقى في دور المتفرج، وهو الأمر الذي يجب أن يعمل عليه عندما ينتقل الى فينورد، لأن ذلك لن يكون مقبولا هناك”.