نجم فينورد: “عدم قدوم زروقي إلى فينورد كان في صالحي”

أكد نجم وسط نادي فينورد الهولندي، ماتس فيفر، بأن فشل إدارة فريقه في خطف صفقة الدولي الجزائري، رامز زروقي، كانت في صالحه.

وارتبط اسم زروقي، بفينورد، في مناسبات عديدة، وكادت الصفقة أن تتم في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن إدارة تفينتي أنشخيده، رفضت التفريط في لاعبها.

وتحدث نجم فينورد الصاعد، ماتس فيفر، عن ضياع صفقة زروقي، وقال في تصريحات خص بها صحيفة “تليغراف” الهولندية ونقلها موقع “فينورد بينغس” المقرب من فينورد :”في نهاية الأمر، عدم قدومه (يقصد زروقي) كان في صالحي”.

وفي المقابل، أوضح صاحب الـ 23 ربيعا بأن قدوم زروقي لم يكن ليزعجه إن حدث، مضيفا: “يجب أن تكون متأكدا دوما بأنك الأفضل من أي شخص آخر”.

وبالرغم من ذلك، إلا أن لاعب المنتخب الهولندي، اعترف بأن زروقي لو قدم إلى فينورد، لتغيرت المعطيات بالنسبة له، وختم: “لكن لو تمت الصفقة مقابل 8 ملايين أورو، من المحتمل جدا أن يملك الأفضلية مقارنة بي، ولهذا عدم قدومه أمر ساعدني، ولكن في النهاية لست قلقا.”