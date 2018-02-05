عاجل

نجم ليفربول السابق: “لا تُحطم إرثك يا محرز”

الرياضة
  • -
  • 0
نجم ليفربول السابق: “لا تُحطم إرثك يا محرز”
بقلم أمير بهلول

تفهم نجم ليفربول السابق “جايمي ريدناب” غضب رياض محرز من إدارة ليستر التي لم تسمح له بالرحيل إلى نادي مانشستر سيتي وتحقيقه حلمه.

وقال “ريدناب” في تصريحات لصحيفة “الدايلي مايل”: “أتفهم غضب رياض وشعوره في الوقت الحالي، عرض السيتي قد يأتي مرة واحدة”.

وأضاف: “من حقه الغضب فهو شاهد كيف رحل كانتي وكيف رحل درينكواتر دون أي مشاكل لكن بالنسبة له الأمر مغاير”.

في حين تابع قائلا: “إذا ما واصل محرز الإختفاء، فإنه قد يحطم إرثه في ليستر ويفقد شعبيته”.

وأردف: “عليه أن يعود للفريق وأن يقدم كل ما لديه حتى يحظى بعروض في الصائفة المقبلة”.

وختم كلامه: “نعلم صعوبة الأمر لكن يتوجب ذلك”.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital