نشوب حريق مهول بمحل للخردوات في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة
نشب مذ قليل، حريق مهول، اتى على احد المحلات لبيع الخردوات و العقاقير بأحد العمارات في الوحدة الجوارية رقم 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.
وتسبب الحريق في صعود دخان كثيف بسبب اشتعال مواد سريعة الالتهاب، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري لعناصر الحماية المدنية من اجل اطفاء اللهيب ومنع انتشاره الى الطوابق الاخرى بالعمارة.
ولم يسجل الحريق لحد اللحظة اي خسائر بشرية بإستثناء الخسائر المادية التي تتمثل في احتراق كلي للمحل.
في حين تبقى عملية اخماد السنة النيران جارية من قبل عناصر الحماية المدنية.
قسنطينة: توقيف 16 شخصا يحرسون حظائر غير قانونية لركن السيارات
قامت شرطة قسنطينة، ممثلة في أمن دائرة علي منجلي خلال عطلة نهاية الأسبوع بحملة ضد استغلال الطريق العام. أين تم توقيف 16 شخصا (12 مساء الجمعة و 04 صبيحة السبت).
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الظواهر السلبية المختلفة. خاصة ظاهرة استغلال الطريق العام كموقف غير مرخص من الجهات المختصة. العملية الأولى تمت مساء يوم الجمعة 18 مارس 2022. تم فيها القيام بدوريات مكثفة بمحيط مختلف المراكز التجارية.
وأشار البيان إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد 12 شخص يستغلون الطريق العام كموقف غير مرخص للمركبات. تم توقيفهم جميعا بمحيط المراكز التجارية “رتاج مول، لالة باية، sans visa ، la coupole”.
في حين العملية الثانية تمت صبيحة يوم السبت الموافق لـ 19 مارس 2022، على مستوى الوحدة الجوارية الثانية. أين تم خلالها توقيف 04 أشخاص من نفس الفئة بمحيط المركز التجاري المعروف.
طالع أيضا
قسنطينة.. توقيف مبحوث عنه متورط في قضايا سرقة
كما تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 28 سنة، عن تهمة السرقة. باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض.
كما تعود وقائع القضية إلى تقدم احد الضحايا إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد. من أجل تقديم شكوى مفادها تعرضه لسرقة سيارته المخصصة سيارة أجرة للنقل الحضري للمسافرين بجميع وثائقها الإدارية. تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض من طرف المشتبه فيه السالف الذكر.
وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف الأبحاث تحت إشراف قائد الكتيبة، تم توقيفه بمنطقة الرحالة بلدية حامة بوزيان. كما تبين من خلال التحقيقات، أن المشتبه فيه مبحوث عنه ومحل عدة قضايا أخرى لدى وحدات المجموعة. وكذا مصالح الأمن الوطني بولاية قسنطينة والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني سكيكدة.
وبعد استكمال التحقيق، واستفاء كامل الإجراءات القانونية اللازمة من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بديدوش مراد. تم تحرير ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.