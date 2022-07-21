نشوب حريق مهول بمحل للخردوات في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة

نشب مذ قليل، حريق مهول، اتى على احد المحلات لبيع الخردوات و العقاقير بأحد العمارات في الوحدة الجوارية رقم 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة.

وتسبب الحريق في صعود دخان كثيف بسبب اشتعال مواد سريعة الالتهاب، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري لعناصر الحماية المدنية من اجل اطفاء اللهيب ومنع انتشاره الى الطوابق الاخرى بالعمارة.

ولم يسجل الحريق لحد اللحظة اي خسائر بشرية بإستثناء الخسائر المادية التي تتمثل في احتراق كلي للمحل.

في حين تبقى عملية اخماد السنة النيران جارية من قبل عناصر الحماية المدنية.

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