نفطال تطلق تطبيقا عبر الهاتف النقال

أعلنت شركة نفطال عن إطلاق تطبيقا محمولا موجه لزبائنها بهدف تحسين نوعية خدماتها، بداية من يوم غد الخميس. وسيكون هذا التطبيق مجاني ومتوفر باللغتين العربية والفرنسية ويمكن تحميله من Play Google.

واوضحت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال” في بيانا لها أن تطبيق “نفطال خدمات “سيمكن مستخدميه من بتحديد الموقع الجغرافي لمحطات الخدمات المجاورة. وذلك من خلال البحث حسب المعايير ومراكز تحويل سيرغاز ونقاط البيع.

كما سيمكن هذا التطبيق من التعرف على المنتجات وأيضا الخدمات المتاحة بالإضافة إلى معلومات حول كل محطة خدمات. مع العروض الترويجية والتجارية للممتجات والخدمات التي تعرضها نفطال.

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قام توفيق حكار، الرئيس المدير العام لسوناطراك،تنصيب مراد منور بصفته رئيس مدير عام بالنيابة للشركة نفطال خلفا لكمال بن فريحة. حيث تمت مراسيم التنصيب بمقر المديرية العامة لسوناطراك بحضور الإطارات المسيرة للمجمع.

ويعتبر منور، 55 سنة، متحصل على شهادة مهندس دولة تخصص هندسة صناعية من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وماستر بإدارة الأعمال. وقد التحق المعني بسوناطراك سنة 1990 كمهندس دراسات بقطاع تسويق البترول الخام والمنتجات المكررة التابع لنشاط التسويق.

وارتقى جميع الرتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه كمدير لنفس القطاع سنة 2016. وشغل قبل ذلك منصب مدير التسويق لدى الشركة الفرعية لسوناطراك بلندن وعضو في مجلس إدارة نفطال منذ سبتمبر 2020.

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أعلن الرئيس المدير العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية “نفطال” مراد منور. عن توفير كميات معتبرة من قارورات غاز البوتان في مختلف مناطق الوطن تحضيرا لموسم الشتاء.

وفي تصريحات للصحافة على هامش زيارة تفقدية قام بها إلى مركز تعبئة قارورات غاز البوتان وتوزيعها ببراقي. أكد على توفر هذه المادة الحيوية مع اقتراب فصل الشتاء. لاسيما على مستوى المناطق النائية. مشيرا إلى أن مخزون قارورات غاز البوتان بلغ في العام الجاري 900.585 قارورة على المستوى الوطني. مقابل 895.585 قارورة في 2020.

وأضاف منور، أنه تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تم ايلاء عناية خاصة بمناطق الظل، حيث قامت نفطال بخرجات ميدانية لإحصاء هذه المناطق”. ويتعلق الأمر بـ48 بلدية نائية تم إتخاذ جميع الإجراءات لتموين سكانها بصفة “مستمرة” بقارورات غاز البوتان. خاصة في حالة البرد الشديد.