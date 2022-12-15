نكتة الرجل الحكيم

يحكى أنّه كان هناك رجل حكيم. يأتي إليه الناس من كل مكان لاستشارته. لكنهم كانوا في كلّ مرّة يحدّثونه عن نفس المشاكل والمصاعب التي تواجههم، حتى سئم منهم. وفي يوم من الأيام، جمعهم الرجل الحكيم وقصّ عليهم نكتة طريفة

فانفجر الجميع ضاحكين، بعد بضع دقائق، قصّ عليهم النكتة ذاتها مرّة أخرى، فابتسم عدد قليل منهم، ثمّ ما لبث أن قصّ الطرفة مرّة ثالثة، فلم يضحك أحد، عندها ابتسم الحكيم وقال: “لا يمكنكم أن تضحكوا على النكتة نفسها أكثر من مرّة، فلماذا تستمرون بالتذمر والبكاء على نفس المشاكل في كلّ مرة؟!”

العبرة:

القلق لن يحلّ مشاكلك، وإنّما هو مضيعة للوقت وهدر للطاقة.

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نصائح فعّالة للتخلص من هموم الحياة

يسعى الإنسان جاهداً لتحويل حياته إلى حياة سعيدة ومريحة بعيداً عن كل ما قد يُعكّر صفوها. إلّا أنّ هناك الكثير من الهموم التي تجعلهُ يقف عاجزاً عن الوصول إلى هذه الغاية والهدف. لهذا سنقدم لك مجموعة من النصائح الفعّالة التي ستُساعدك على التخلص من هموم الحياة ومشاكلها.

*عش اللحظة: أولا و لكي تنجح في التخلّص من كل الهموم التي تُعاني منها عليك أن تحصر تفكيرك باليوم الذي تعيش فيه. وعدم التفكير بالماضي أو بالمستقبل الذي ينتظرك، وتعلّم كيف تعيش اللحظة وأن تمنحها حقها.

إعتبر ممّا تحياه:

في حال كنت لا تستطيع أن تتخلّص من التفكير بمشكلةٍ ما أو حدثٍ سيئ سبق وأن عشتهُ في الماضي. عليك أن تُقنع نفسك بأن هذا الشيّء قد حدث وانتهى. وأن تستخلص العبرة فقط، وذلك لي لا تُكرر هذه الأخطاء في المستقبل القريب أو البعيد.

تقرب من الله:

في ثالث خطوة وكلما شعرت بأنّ همومك قد باتت أكبر من قدرتك على تحمّلها. عليك أن تتقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن تطلب منه المساعدة والعون. كما يكون ذلك عن طريق أداء العبادات التي فرضها عليك، والتوجه بالدعاء الصادق لهُ والنابع من قلبك ووجدانك. وتأكّد بأن الله سيستجيب لك وسيُساعدك على التخلص من همومك ومشاكلك.

الصبر مفتاح الفرج:

لتتخلّص من همومك بشكلٍ تدريجي عليك لأن تؤمن بقضاء الله وقدره. وبأنّ كل ما يحدث لك هو عبارة عن امتحان من الله ليختبر صبرك وقدرتك على تحمّل المشاق. وبأنّ هذه الهموم سرعان ما ستزول وتنتهي طالما أنك مؤمنٌ وصادق مع نفسك ومع الله.

كن أنت ولا تقلّد أحدا:

لتتخلّص وبشكلٍ سريع من تراكم هموم الحياة عليك يجب أن تبتعد عن تقليد الآخرين. وعن النظر إلى الأشياء التي يتميزون بها عنك، كما أن تسعى فقط في البحث عن النقاط التي تُميزك. وأن تقتنع بكل النعم والأرزاق التي منحك إياها اللهُ سبحانهُ وتعالى.

تسامح وتناسى:

من الضروري جداً لأن تتعلّم كيف تستطيع أن تسامح الآخرين الذين تسببوا لك بالأذى. وأن تغفر لهم دون أن تحط من مكانتك ومن قيمتك أمامهم، بدلاً من التفكير بالانتقام وإلحاق الأذى بهم.

الرياضة تجلب السعادة:

لكي تنسى همومك ومشاكلك الكثيرة عليك أن تحرص على ممارسة التمارين الرياضيّة اليوميّة. هذه التمارين التي تساعد على تنشيط الدورة الدمويّة. وعلى تخليص الجسم من الطاقة السلبيّة التي تلعبُ دوراً كبيراً في زيادة هموم الحياة. وبشكلٍ خاص رياضة المشي في الصباح الباكر. بتقيُدك بهذه النصائح البسيطة التي قدمناها لك. ستنجح في التخلص من هموم الحياة ومشاكلها. وستنعم بالراحة النفسيّة والسعادة التي طالما تمنيتها.

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