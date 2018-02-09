نهاية أسبوع عاصف على الأسهم الأوروبية

هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أشهر عند الإغلاق اليوم بعد أسبوع مضطرب شهد زيادة تاريخية في التقلبات.

بفعل مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تسريع الخطى للتحول إلى تشديد السياسات النقدية.

وأظهرت بيانات من خدمة “إي.بي.إف.آر” أن التدفقات الخارجة من صناديق الأسهم الأوروبية بلغت أعلى مستوى في 80 أسبوعا.

في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر “ستوكس 600” تعاملاته عند 368.61 نقطة منخفضا 1.5 بالمائة اليوم .

وأنهى مؤشر قطاع البنوك، الأسبوع منخفضا 4.6 بالمائة بما يتماشي مع ضعف السوق .

وزادت أسهم بنك الاستثمار الإيطالي “ميديوبنكا” 0.7 بالمائة اليوم بعد أن رفع البنك توقعاته لتوزيعات الأرباح.

وتراجعت أسهم شركات الطاقة في الوقت الذي انخفض فيه النفط لليوم السادس.

بعد أن أعلنت إيران خططا لزيادة الإنتاج وبلغ إنتاج الخام الأمريكي مستويات قياسية مرتفعة.

وخسر مؤشر قطاع النفط والغاز 1.9 بالمائة مع هبوط أسهم “رويال داتش شل” و”بي.بي” بما يزيد على اثنين بالمائة.

وحققت “إيه.بي مولر ميرسك” أرباحا دون التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي وانخفضت أسهم الشركة 0.3 بالمائة.

وارتفعت أسهم مجموعة “لوريال” الفرنسية 0.3 بالمائة .