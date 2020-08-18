نوفاك سيشارك في اجتماع أوبك عن بعد بعد إصابته بكورونا

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، إن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك سينضم لوزراء أوبك+ عبر الاتصال المرئي غدا الأربعاء بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال رحلة عمل في شرق روسيا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة أن نوفاك بخير،لا يعاني من أي أعراض“ مؤكدة أن نوفاك سيشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ يوم غد الأربعاء.

و بلغت نسبة الالتزام بتخفيضات إنتاج نفط المجموعة حسب وكالة رويترز بين 95 و97 بالمائة في جويلية.

وسيبحث منتجو المجموعة مدى الالتزام باتفاق تخفيضات الإنتاج في اجتماع الغد وسط تعاف بطيء للطلب.

وكان نوفاك يزور أقصى شرق روسيا ضمن وفد حكومي يرأسه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الذي سبق أن أصيب بفيروس كورونا المستجد في أواخر أفريل.

وقالت المتحدثة أولجا جولانت في بيان إن نوفاك سيواصل العمل عن بعد في الوقت الحالي.