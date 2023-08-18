نيمار في طريقه إلى المملكة السعودية

شد النجم البرازيلي، نيمار جونيور، اليوم الجمعة، الرحال نحو مدينة الرياض السعودية، تحسبا للالتحاق بناديه الجديد الأهلي السعودي، الذي انضم إليه الصائفة الحالية.

ونشر نادي الهلال السعودي، فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” يظهر فيه نيمار من داخل طائرته الخاصة، مخاطبا جماهير النادي بعبارة: “هيـا بنا إلى الريـاض”

للإشارة فإن الفريق السعودي، يحضر لتقديم نجمه الجديد نيمار، غدا السبت 19 أوت الجاري، قبل انطلاق مباراته أمام نادي الفيحاء في الجولة الثانية من دوري “روشن”.