هال سيتي الانجليزي يتغنى بإحصائيات بلومي

أشاد فريق هال سيتي الانجليزي، بالمستويات الكبيرة التي قدّمها اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، في أول شهر له بألوان الفريق.

ونجح بلومي، الذي التحق بالنادي الناشط في “التشامبينشيب” الانجليزية، الصائفة الماضية، قادما من فارينزي البرتغالي، في خطف الأنظار بفضل مستوياته الراقية، ما جعل إدارة ناديه ترشّحه للتنافس على جائزة لاعب شهر سبتمبر.

ونشر الفريق الانجليزي، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أرقام تؤكد أحقية بلومي. بالترشح لجائزة الأفضل، بالرغم من حداثة التحاقه بالفريق.

وأرفق المصدر ذاته، صورة بلومي، باحصائياته خلال مشاركاته القليلة مع الفريق. وعلّق عليها: “هدفين وبعض المستويات الراقية في أول شهر مع النادي”.

وحسب ذات الاحصائيات، فقد سجّل بلومي، هدفين وتحصل على ضربة جزاء. إلى جانب تقديمه 5 تمريرات مفتاحية، وبصم على 4 مراوغات ناجحة، و65 تمريرة ناجحة.