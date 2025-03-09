هام: خدمة جديدة للمتقاعدين 

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد اليوم دخول خدمة جديدة للمتقاعدين عبر تطبيق الهاتف المحول Retraite Dz.

وأوضح الصندوق عبر صفحته على الفيسبوك ان تطبيق الهاتف المحول Retraite Dz يضمن خدمة إستخراج تذكرة إلكترونية E-Ticket عن بعد.

وأكد الصندوق ان هذه الخدمة ستسمح بمعرفة عدد الزوار في الانتظار على مستوى الوكالة المحلية. وكذا الوقت المحتمل للمرور على مستوى الشباك. بالإضافة إلى رقم التذكرة الخاصة بكم.

وللمزيد من التفاصيل عبر الفيديو خطوات استخراج تذكرتك الإلكترونية عن بُعد بكل سهولة عبر منصة الهاتف المحمول من خلال خدمة “تذكرتي”.