هام للراغبين في الحصول على “فيزا” فرنسا

أصدر مركز “Centre VFS Global pour la France à Alger” المكلّف باستقبال طلبات التأشيرة نحو فرنسا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما بشأن استقبال طلبات تأشيرة شنغن لفرنسا.

وجاء في بيان VFS Global: “نبلغ عملائنا الكرام أنه في 27 و28 من شهر مارس لن تكون خدمة Prime Time متاحة، ونرجو منكم احترام وقت الموعد لتجنب أي إزعاج.”

ولمزيد من المعلومات، دعا مركز “VFS Global” المعنيين بالإتصال على الرقم 21998801 213+، أو الدخول على الرابط التالي [email protected] .

وتجدر الاشارة، إلى أن خدمة Prime Time توفر إمكانية تقديم طلب التأشيرة خارج الأوقات المذكورة في الموعد الخاص .

كما تمكن هذه الخدمة التي تم اعتمادها مارس 2023 من تقديم طلبات الحصول على التأشيرة في الوقت الذي يناسب المعنيين بين الساعة 4 مساءً والساعة 6 مساءً (ومن الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً خلال شهر رمضان) كل يوم من أيام الأسبوع في صالة البريميوم.

ويقدر سعر هذه الخدمة 5250 دينار جزائري ولا تشمل صور طبق الأصل / الصور الفوتوغرافية.