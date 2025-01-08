هام للمتقاعدين المولودين شهر جانفي

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأربعاء، بيانا هاما للمستفيدين من منحة أو معاش تقاعد.

ودعا الصندوق، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد، والمولودين في شهر جانفي، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية.

كما أوضح الصندوق أن تجديد الوثائق يتم باستخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه بالنسبة للمستفيدين من تقاعد مباشر، أو استخدام منصة الهاتف المحمول “تقاعدي” بالنسبة للمستفيدين من تقاعد منقول، أو التقرب من مقر الوكالة المحلية.

بالنسبة للوثائق الواجب تجديدها سنويا:

التقاعد المباشر

شهادة عائلية للحالة المدنية، تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين.

أما بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول

الأرملة

شهادة عدم إعادة الزواج.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

البنت اليتيمة البالغة

شهادة عدم الزواج.

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

اليتامى البالغون

شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

الأصول

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

الابن العاجز عن العمل

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.