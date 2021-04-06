هجمات “البوليزاريو” على قوات “المخزن” تدخل يومها الـ146!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الإثنين واليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ146، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

ومس القصف الصحراوي، أمس الإثنين، معاقل تخندقات الإحتلال المغربي في منطقة اكرارة الشديدة بقطاع الفرسية مرتين متتاليتين.

أما بالنسبة لليوم الثلاثاء، فلقد استهدف قصف “البوليزاريو” ، منطقتي أكصيبة الشهداء واكرارة الزاوي بقطاع اتويزكي.

بالإضافة الى قصف مس تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة العايديات بقطاع الكلتة.