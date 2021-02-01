هجمات نوعية لـ”البوليزاريو” على 4 مناطق لتمركز قوات “المخزن”!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم الإثنين ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ81، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأحد واليوم، جيش “المخزن” في قطاعات أوسرد، البكاري، المحبس، الگلتة.

وبخصوص هجمات أمس الأحد، فلقد تم قصف جنود الإحتلال المغربي في منطقة ﯕلب النص بقطاع آوسرد.

بالإضافة الى استهداف معاقل تمركز القوات المغربية بمنطقة تندگمة البيظة بقطاع البگاري.

أما بالنسبة للعمليات العسكرية لليوم الإثنين، فلقد تم إستهداف قوات “المخزن” في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس.

كما مس القصف الصحراوي نقاط تمركز قوات الإحتلال المغربي في منطقة أركيز لثراثيات بقطاع الگلتة.

وختم ذات البيان أن هجومات “البوليزاريو”، قد كبّدت القوات المغربية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.

( واص ) 090/100